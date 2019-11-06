Зинченко отреагировал на решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на решение защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.



В комментариях к посту игрока сине-бело-голубых в "Инстаграме", посвящённому уходу из национальной команды, 22-летний хавбек "горожан" написал: "Легенда".



Напомним, Ракицкий перешёл в "Зенит" в январе этого года из "Шахтёра". После перехода в стан сине-бело-голубых защитник перестал получать вызов в сборную Украины.