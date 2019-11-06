Тренер-селекционер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал решение защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого о завершении карьеры в сборной Украины. По мнению Гамулы, футболист еще может вернуться в национальную команду, если изменится политическая ситуация в стране.
"Однозначно политическое решение. Ракицкий мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Ситуация вынудила его принять такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий.
Почему Шевченко не вызывал Ярослава? Я знаю, что Андрей очень хороший человек и всегда стоит горой за подопечных, но мы же не знаем, что происходит внутри.
Кончено, все может быть, Ракицкий может вернуться. Может, завтра в стране поменяется ситуация, не может же быть постоянно что-то одинаковым. Хотелось бы, чтобы Ракицкий вернулся, потому что он очень хороший футболист. Он по-спортивному злой, отдает на поле все силы, мог бы помочь сборной, даже которая уже гарантировала себе выход на Евро", — цитирует Гамулу "Спорт день за днем".
Гамула: Ракицкий может вернуться в сборную Украины, если ситуация в стране поменяется
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