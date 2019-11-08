"Это самый сложный период для меня в качестве тренера "Витесса". Три поражения подряд со мной здесь еще не случались. Это очень неприятно. Но наша команда должна оставаться сплоченной.
Глядя на результаты, можно заключить, что мы находимся в кризисе на данный момент. Тем не менее, по качеству игры мы сыграли только один невзрачный матч. Во втором тайме поединка с "Гронингеном" был прежний "Витесс", но оказалось слишком поздно", — приводит слова Слуцкого Soccernews.nl, ссылаясь на Omroep Gelderland.
Слуцкий: это самый сложный период для меня в "Витессе"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Гронингена" (1:2) в домашнем матче 13-го тура Эредивизи назвал текущий период самым трудным за время своей работы в голландской команде. "Витесс" потерпел три поражения подряд.
Фото: официальный сайт ФК "Витесс"
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