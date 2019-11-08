Слуцкий: это самый сложный период для меня в "Витессе"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Гронингена" (1:2) в домашнем матче 13-го тура Эредивизи назвал текущий период самым трудным за время своей работы в голландской команде. "Витесс" потерпел три поражения подряд.

Фото: официальный сайт ФК "Витесс"