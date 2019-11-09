Судья ФИФА рассказал, как судил матч в Киеве: икра была под подушкой, в ванной

Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес рассказал, как перед одним из матчей, который он обслуживал в Киеве, в его номере в отеле оказалось множество банок с икрой."Судил матч в Киеве через два или три года после знаменитой истории с норковыми шубами, в центре которой оказался другой испанский судья — Антонио Хесус Лопес Ньето. Мне предоставили номер в отеле, который был больше моего дома. Я увидел, что по всему номеру лежали банки с икрой — под подушками, в холодильнике, в ванной… Сказал своим помощникам, чтобы взяли только по одной банке", - цитирует Гонсалеса Cadena Ser.