Матч женских сборных Англии и Германии собрал более 77 тысяч зрителей

Товарищеский матч между женскими сборными Англии и Германии поставил рекорд, сообщает Reuters. На встрече присутствовало 77 768 зрителей, что является рекордом как для женских товарищеских матчей, так и для женского футбола в Англии (предыдущий рекорд составлял 45 619 зрителей в ноябре 2014 года на игре этих же сборных).Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Германии — на 90-й минуте встречи победный мяч провела 18-летняя футболистка сборной Германии Клара Буль.Для подопечных Фила Невилла это поражение стало шестым в последних семи матчах, после поражения от сборной США в полуфинале женского чемпионата мира.