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Киевское "Динамо" выступило с заявлением по поводу расистского инцидента на матче с "Шахтером"

Киевское "Динамо" опубликовало официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги с "Шахтером".

Напомним, что во время игры болельщики выкрикивали расистские лозунги в адрес полузащитников "Шахтера" Дентиньо и Тайсона, из-за чего последний показал фанатам средний палец и был удален с поля. Матч из-за этого инцидента был приостановлен на несколько минут. Бразильцев настолько расстроил данный эпизод, что они заплакали.

"Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия.

Футбольный клуб "Динамо" своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам fair play, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной.

Проблема нетерпимости актуальна не только для отдельных клубов, но и, к сожалению, присутствует на большинстве активных фанатских секторах.

Стоит отдельно отметить чрезвычайно важную роль отечественной ассоциации футбола, борьба которой с футбольным хулиганством сводится к определению размеров денежных штрафов.

Однако, за все годы не инициировано ни одного мероприятия, встречи, диалога с представителями фан-среды, лидерами болельщицких движений.

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось.

Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.

Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества.

Ожидаем обнародования фото- и видеоматериалов, которые могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента", — гласит заявление "Динамо".


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Теги: Динамо Киев Шахтер УПЛ
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