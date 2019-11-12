Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка французской лиги. "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сыграет против "Лилля". Действующий обладатель трофея "Страсбур" встретится с "Нантом", а чемпион Франции "ПСЖ" сыграет в гостях с "Ле Маном".
Кубок лиги Франции. 1/8 финала
"Монако" — "Лилль"
"Нант" — "Страсбур"
"Ле Ман" — "ПСЖ"
"Лион" — "Тулуза"
"Реймс" — "Монпелье"
"Амьен" — "Ренн"
"Ним" — "Сент-Этьен"
"Брест" — "Бордо".
Матчи этой стадии пройдут 17 и 18 декабря.
"Монако" Головина сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Кубка французской лиги
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