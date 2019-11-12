"Монако" Головина сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Кубка французской лиги

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка французской лиги. "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, сыграет против "Лилля". Действующий обладатель трофея "Страсбур" встретится с "Нантом", а чемпион Франции "ПСЖ" сыграет в гостях с "Ле Маном".



Кубок лиги Франции. 1/8 финала



"Монако" — "Лилль"

"Нант" — "Страсбур"

"Ле Ман" — "ПСЖ"

"Лион" — "Тулуза"

"Реймс" — "Монпелье"

"Амьен" — "Ренн"

"Ним" — "Сент-Этьен"

"Брест" — "Бордо".



Матчи этой стадии пройдут 17 и 18 декабря.