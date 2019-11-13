Сборная Чили отменила товарищеский матч с Перу из-за беспорядков в стране

Федерация футбола Чили отменила товарищеский матч с командой Перу, который был запланирован на 19 ноября и должен был состояться в столице Перу Лиме.Решение об этом было принято в среду. Футболисты сборной Чили в ближайшее время вернутся в расположение своих клубов.Федерация Чили не уточнила причины отказа, но капитан команды Гари Медель заявил, что на данный момент нестабильная ситуация в стране важнее, чем товарищеский матч.В Чили уже почти месяц проходят акции протеста и массовые беспорядки, вызванные повышением цен на проезд в общественном транспорте и недовольством экономическими и социальными проблемами.