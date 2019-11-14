Яя Туре призвал игроков покидать поле в случае проявления расизма со стороны болельщиков

Бывший футболист "Манчестер Сити" Яя Туре призвал игроков уходить с поля в случае проявления к ним расизма со стороны болельщиков."Думаю, игрокам нужно просто уходить с поля, если в отношении них проявляется расизм. Такой поступок дал бы сигнал для ФИФА и УЕФА о том, что футболисты превыше всего. Я бы хотел, чтобы игроки сборной Англии ушли с поля во время игры против Болгарии. Я был бы очень рад в таком случае, это дало бы мощный сигнал футбольным чиновникам", — сказал Туре в интервью Sky Sports.Напомним, что во время матча Болгария — Англия (0:6) болгарские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и после касания мяча темнокожими игроками сборной Англии издавали звуки, имитирующие крики обезьян. Из-за этого встреча дважды прерывалась. Инцидент получил большой общественный резонанс, во вторник президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов ушел в отставку.