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Президент "Реала" Перес возглавил Всемирную футбольную ассоциацию

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес избран на пост главы Всемирной ассоциации футбола. Организация будет заниматься проведением клубного чемпионата мира, сообщает Marca.

Церемония выбора президента ассоциации прошла 15 ноября в штаб-квартире ФИФА. Участие в мероприятии приняли следующие клубы: "Реал", "Милан", "Бока Хуниорс", "Ривер Плейт", мексиканская "Америка", новозеландский "Окленд Сити", китайский "Гуанчжоу Эвергранд" и "Мазембе" из ДР Конго. Целью собрания было создание новой организации и планирование нового клубного чемпионата мира.

"Этот турнир должен стать соревнованием, которое развивает клубный футбол во всем мире. Именно этого хотят все клубы, присутствующие здесь, а также ФИФА. Мы стремимся сотрудничать с ФИФА, чтобы вывести клубный футбол на новый уровень", — сказал Перес.

Создание Всемирной ассоциации футбола было одобрено ФИФА. Ожидается, что в дальнейшем ее членами станут и другие клубы.

В этом году клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 22 декабря в Катаре.

Sport24


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Теги: Реал Перес
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