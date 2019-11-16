Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат товарищеского матча с Бразилией. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд" и завершилась со счётом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный мяч в матче забил Месси."Вначале мы совершили несколько ошибок, соперник имел моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Думаю, что такая схема игры даёт команде больше возможностей. Хорошо, что мы можем играть несколькими способами. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей.Мы все много бегали — это то, что мы должны были сделать", — приводит слова Месси пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.