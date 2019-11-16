Капитан "Витесса" поддержал Слуцкого после трех поражений подряд

Капитан "Витесса" Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого после трех поражений команды кряду в чемпионате Голландии."Мы действительно плохо провели последние три матча. В двух играх мы пропустили два гола в течение получаса. Это не тот показатель, на который мы рассчитывали, и это, конечно, беспокоит. Мы также забили лишь два гола в трех встречах — это слишком мало. "Витессу" нужно улучшать игру как в атаке, так и в обороне.Работа Слуцкого? "Витесс" не находится в тупике, абсолютно нет. В прошлом году у нас был похожий момент, а в итоге мы вышли в финал плей-офф за место в Лиге Европы. Я с нетерпением жду нашего следующего матча против "Спарты". Надеюсь, игроки, которые отправились в сборные, вернутся со свежими головами", — цитирует Линссена Оmroepgelderland.