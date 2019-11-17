Форвард "Барселоны" Лионель Месси является лучшим дриблером в пяти ведущих европейских лигах за последние 13 лет.
С сезона-2006/07, когда данная статистика стала фиксироваться, Месси совершил 1880 обводок, что составило 57,2% от общего количества попыток. При этом нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался далеко позади — у него 816 удачных обводок (44%) и 5-е место в рейтинге.
Помимо Месси, в тройку лучших игроков по числу обводок вошли полузащитник "Реала" Эден Азар (1220, 57,1% удачных попыток) и полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери (939, 47,9%).
Топ-10 лучших дриблеров топ-5 лиг Европы
1. Лионель Месси ("Барселона") — 1880 обводок, 57,2% удачных попыток
2. Эден Азар ("Реал") — 1220, 57,1%
3. Франк Рибери ("Фиорентина") — 939, 47,9%
4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") — 832, 46,6%
5. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 816, 44%
6. Хоакин ("Бетис") — 798, 50,9%
7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) — 770, 50,6%
8. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") — 739, 60,9%
9. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") — 736, 56,8%
10. Неймар ("ПСЖ") — 734, 50,2%.
Sport24
Месси — лучший дриблер в топ-5 лиг Европы за последние 13 лет, Роналду — 5-й
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