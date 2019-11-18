Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира U17

Сборная Бразилии победила Мексику в финале юношеского чемпионата мира (U17). Финальная встреча прошла в Гаме и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев турнира.



Мексиканцы вышли вперед на 66-й минуте после гола Гонсалеса, однако бразильцы сумели отыграться и вырвать победу в основное время. На 83-й минуте Кайо реализовал пенальти, а победный гол на 93-й минуте забил защитник Лазаро.



Ранее сборная Франции обыграла Голландию в матче за третье место со счетом 3:1.



Теперь бразильцы являются четырехкратными победителями юношеского ЧМ. Ранее они выигрывали турнир в 1997, 1999 и 2003 годах.