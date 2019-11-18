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Модрич презентовал в Хорватии автобиографию

В Загребе состоялась официальная презентация автобиографии полузащитника "Реала" и сборной Хорватии Луки Модрича. Книга получила название "Моя игра".

Как сообщает Novi List, на презентацию прибыли директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо, одноклубник Модрича Марсело, его партнер по национальной команде Матео Ковачич, бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич и другие видные люди из мира футбола.

Автобиография Модрича была написана в соавторстве со спортивным журналистом Робертом Маттеони. Работа над книгой шла более года. "Моя игра" будет переведена на 12 языков.

"Идея написать книгу была у меня в голове долгое время, это всегда было большим желанием. Однако мне не хватало успеха в футболке национальной сборной. Это стало реальностью в России (на ЧМ-2018 сборная Хорватии заняла второе место), и тогда мы начали писать. У нас с Робертом отличные отношения на протяжении многих лет, это он подтолкнул меня к написанию книги. Когда я решил, что настало время для автобиографии, я позвонил ему. Так все и пошло", — объяснил Модрич.

Sport24


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Теги: Модрич
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