Нападающий "Барселоны" Лионель Месси добрался до отметки в 70 голов за сборную Аргентины, забив с пенальти в товарищеском матче с национальной командой Уругвая.
Игра прошла в Тель-Авиве и завершилась вничью со счетом 2:2. 32-летний футболист отличился на 92-й минуте, реализовав 11-метровый удар при счете 2:1 в пользу соперника.
Месси стал лишь вторым южноамериканским футболистом, забившим не менее 70 голов за сборную. Первым это достижение покорилось легендарному Пеле, отличившемуся в составе национальной команды Бразилии 77 раз.
Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит иранцу Али Даеи — 109 голов. Его ближайший преследователь — португалец Криштиану Роналду, забивший 99 мячей.
Sport24
Месси стал вторым южноамериканцем, забившим 70 голов за сборную
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