Футболист сборной Турции о воинском приветствии на матчах: мы все за мир

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие, которое игроки сборной Турции выполняют в ходе матчей квалификации Евро-2020.Действия турецких игроков были направлены на поддержку вооруженных сил страны, которые проводили операцию на северо-востоке Сирии."Это приветствие в адрес нашей армии. Я как футболист не люблю говорить о политике. Мы хотели мотивировать наших солдат вернуться домой целыми и здоровыми. Это ни в коем случае не был политический жест или провокация.Мы все за мир. Жаль, что турецкие футболисты оказались выставлены в дурном свете", — цитирует Чалханоглу Sport Bild.