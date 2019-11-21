» » В Турции пропал российский футболист Садаев. Он не выходит на связь больше недели

В Турции пропал российский футболист Садаев. Он не выходит на связь больше недели

Российский нападающий турецкого "Анкарагюджю" Заур Садаев уже больше недели не выходит на связь со своим клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Мустафа Каплан.

Садаев покинул расположение команды перед перерывом на матчи национальных сборных.

"Садаева нет в расположении клуба, и мы не можем с ним связаться. Прошло уже восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с Садаевым на связь, мы решили, что необходимо объясниться перед болельщиками", — цитирует тренера Milliyet.

Состав "Анкарагюджю" Садаев пополнил в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт. На его счету 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. До этого футболист выступал за грозненский "Ахмат".

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Садаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско: Кутепов готов играть
Шаронов: "Рубин" хорошо знает "Зенит", информации у нас достаточно
Тедеско: говорю себе, что нужно быть спокойнее, но без эмоций не будет футбола
Тедеско: лимит на легионеров — не проблема. Без него "Спартак" играл бы тем же составом 2
"Реал" потерял Лукаса Васкеса из-за перелома пальца ноги
"Валенки — хорошая обувь". Тедеско заявил, что не боится холода перед выездом на Урал 2
Оздоев: Дзюба спокойно побьет рекорд Кержакова по голам за сборную 5
Пике: "Барселона" будет моей последней командой в карьере
"Но он не выглядит, как я". Крауч рассказал, как Роналду реагировал на сравнения с Месси
Манчини: Португалия в третьей корзине на Евро-2020 — это нелогично
Диего Коста пропустит три месяца из-за грыжи шейного отдела позвоночника
В Турции пропал российский футболист Садаев. Он не выходит на связь больше недели 1
"Яндекс" и Rambler Group поборются с "Газпром-Медиа" за право транслировать еврокубки 7
Мбаппе простудился и может пропустить игру с "Лиллем"
Лишь один россиянин оказался в топ-100 лучших футболистов квалификации Евро-2020 21
Евро, не болей. Против новшеств чемпионата Европы заговорили уже игроки 1
Игрок "Спартака" Крал вошел в команду недели FIFA 20 1
Моуринью не получит в "Тоттенхэме" денег на трансферы ближайшей зимой
Зидан заставит Бэйла тренироваться в одиночку в наказание за фото со скандальным флагом
Глава ФНЛ: сожалеем, что болельщики "Торпедо" лишены возможности посещать родной стадион
Ледяхов: Акинфеев здорово выступал за сборную, но и сейчас есть достойные голкиперы
Названо имя первого футболиста, которого Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме"
"Тоттенхэм" может переманить из "Лилля" и спортивного директора
Ротенберг звал Федотова в "Сочи", но тот отказался. На днях олигарх лично позвонил Бердыеву 10
Аршавин: в качестве основного вратаря сборной на Евро рассмотрел бы Сафонова, вторым — Гилерме 13
Клубы Моуринью потратили на трансферы рекордные для футбола 1,6 миллиарда евро 1
Черчесов: мы старались не только выполнить главную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол 13
Матчи в Голландии остановят на одну минуту в знак протеста против расизма 1
Ветеран "Спартака": украинцы ненавидят Россию. Будет страшно, если встретимся с ними на Евро-2020 15
"Клубы РПЛ перестанут быть конкурентоспособными в еврокубках". Зырянов высказался о новом лимите 5
Все новости