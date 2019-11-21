В Турции пропал российский футболист Садаев. Он не выходит на связь больше недели

Российский нападающий турецкого "Анкарагюджю" Заур Садаев уже больше недели не выходит на связь со своим клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Мустафа Каплан.Садаев покинул расположение команды перед перерывом на матчи национальных сборных."Садаева нет в расположении клуба, и мы не можем с ним связаться. Прошло уже восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с Садаевым на связь, мы решили, что необходимо объясниться перед болельщиками", — цитирует тренера Milliyet.Состав "Анкарагюджю" Садаев пополнил в феврале 2019 года на правах аренды, а летом подписал полноценный контракт. На его счету 10 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. До этого футболист выступал за грозненский "Ахмат".