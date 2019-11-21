Бывший игрок "Ливерпуля" Питер Крауч рассказал историю о том, как Криштиану Роналду в период выступлений за "Манчестер Юнайтед" отреагировал на сравнения с лидером "Барселоны" Лионелем Месси.
"Я раньше говорил с игроками "МЮ", когда мы вместе находились в сборной Англии. Они рассказали, что иногда подшучивали над ним и пытались задеть его, говоря, что Месси лучше него. Знаете, что он отвечал? "Да, но Месси не выглядит так же, как я", — цитирует Крауча Daily Mail.
Роналду играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003-го по 2009 год и в 196 матчах за клуб забил 84 гола.
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"Но он не выглядит, как я". Крауч рассказал, как Роналду реагировал на сравнения с Месси
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