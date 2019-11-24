Африканская конфедерация футбола объявила имена 30 футболистов, которые претендуют на звание "Игрок года в Африке".
Напомним, в последние два года лучшим африканским игроком был признан форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.
1. Ашраф Хакими ("Боруссия" Д; Марокко)
2. Андре Онана ("Аякс"; Камерун)
3. Багдад Бунеджа ("Аль-Садд"; Алжир)
4. Каролус Андриаматсиноро ("Аль-Адалх"; Мадагаскар)
5. Эрик-Максим Шупо-Мотинг ("ПСЖ"; Камерун)
6. Денис Оньянго ("Сандаунз"; Уганда)
7. Ферхани Сасси ("Замалек"; Тунис)
8. Коджо Фо Дох Лаба ("Аль-Айн"; Того)
9. Хаким Зийеш ("Аякс"; Марокко)
10. Идрисса Гейе ("ПСЖ"; Сенегал)
11. Исмаэль Беннасер ("Милан"; Алжир)
12. Джордан Айю ("Кристал Пэлас"; Гана)
13. Калиду Кулибали ("Наполи"; Сенегал)
14. Трезеге ("Астон Вилла"; Египет)
15. Мбвана Самата ("Генк"; Танзания)
16. Мохамед Салах ("Ливерпуль"; Египет)
17. Мусса Марега ("Порту"; Мали)
18. Наби Кейта ("Ливерпуль"; Гвинея)
19. Николя Пепе ("Арсенал"; Кот-д’Ивуар)
20. Одион Игало ("Шанхай Шенхуа"; Нигерия)
21. Перси Тау ("Брюгге"; ЮАР)
22. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"; Габон)
23. Рияд Марез ("Манчестер Сити"; Алжир)
24. Садио Мане ("Ливерпуль"; Сенегал)
25. Таха Яссин Хенисси ("Эсперанс"; Тунис)
26. Томас Партей ("Атлетико" Мадрид; Гана)
27. Виктор Осимхен ("Лилль"; Нигерия)
28. Вилфред Ндиди ("Лестер Сити"; Нигерия)
29. Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"; Кот-д’Ивуар)
30. Юсеф Белаили ("Ахли Джидда"; Алжир)
Sport24.ru
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
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