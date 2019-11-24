Фанаты "Витесса" запустили хэштег "Slutsky Out"

В воскресенье, 24-го ноября "Витесс" на выезде потерпел поражение от "Спарты" - 0:2. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого четвертым подряд.

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После неудачной серии болельщики "Витесса" запустили хэштег #SlutskyOut и требуют назначить нового главного тренера.



Напомним, команда из Арнема под руководством Слуцкого в начале сезона лидировала в таблице, а сейчас занимает пятое место.

