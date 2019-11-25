Файзуллин начал исполнять обязанности главного тренера "Урарту" с августа 2018 года. Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Армении сезона 2018/19, тем самым получив путевку в квалификационные раунды Лиги Европы. На счету Файзуллина в общей сложности 24 победы с "Урарту".
Срок действия контракта Григоряна с "Урарту" не разглашается.
После 14 туров чемпионата Армении "Урарту" занимает восьмое место в турнирной таблице.
В "Урарту" также работает бывший руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.
Григорян назначен главным тренером армянского "Урарту"
Бывший главный тренер "Тамбова" Александр Григорян возглавил армянский клуб "Урарту", который до этого сезона был известен под названием "Бананц". На посту главного тренера "Урарту" Григорян сменил Ильшата Файзуллина, ушедшего из клуба по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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