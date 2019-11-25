Полузащитник "Реала" Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем "Золотого мяча" в 2019 году.
"Золотой мяч" я бы отдал игроку "Ливерпуля". Мане [Садио], Салах [Мохамед] и Ван Дейк [Вирджил] заслуживают этого.
Если бы Садио выиграл Кубок Африки в составе сборной Сенегала, то вопросов бы не было. Было бы красиво, если бы он победил.
Или Момо [Салах], мой друг. Это было бы здорово и для африканского, и для английского футбола", — цитирует Азара Le Parisien.
Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 2 декабря.
Sport24
Азар считает, что "Золотой мяч" должен достаться игроку "Ливерпуля"
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