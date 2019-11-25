Ван Бастен на неделю отстранен от работы на FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен на неделю отстранен от работы на канале FOX Sports за нацистское приветствие ("Sieg Heil") в прямом эфире.Несколько дней назад журналист FOX Sports Ханс Край брал интервью у немецкого тренера "Хераклеса" Франка Вормута. Ван Бастен, находившийся в студии, решил пошутить и сказал ("Sieg Heil"). Однако эти слова попали в прямой эфир.Ван Бастен принес извинения после инцидента, однако на канале заявили, что его фраза была неуместной. Голландца также обязали отдать свою недельную зарплату в местный институт военных исследований Холокоста и геноцида евреев.Ван Бастен — трехкратный обладатель "Золотого мяча" (в 1988, 1989 и 1992 годах). Игрок года ФИФА в 1992 году. Входит в список ФИФА 100.