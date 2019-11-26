"Эстерсунд" из-за финансовых проблем не допущен до участия в высшем дивизионе чемпионата Швеции

"Эстерсунд" не сумел получить лицензию на участие в высшем дивизионе чемпионата Швеции в следующем сезоне из-за финансовых проблем.Комиссия по лицензированию клубов посчитала, что "Эстерсунд" не отвечает критериям лицензирования. Обладатель Кубка Швеции (2016/17) намерен обжаловать решение, которое было объявлено во вторник.При нынешнем раскладе клубу придется выступать в третьем дивизионе чемпионата страны.Недавно "Эстерсунд" выступал с заявлением по поводу своего финансового положения: клубу необходимо 10 миллионов крон (около 1 миллиона долларов), чтобы заплатить кредиторам и налоговым органам для продолжения деятельности.В ноябре бывший председатель "Эстерсунда" Даниэль Киндберг был приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в финансовых преступлениях.