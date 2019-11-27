Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба "Хаммарбю"

Нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем "Хаммарбю", сообщается на официальном сайте шведского клуба.Компания AEG, которой принадлежит бывший клуб Златана "Лос-Анджелес Гэлакси" из МЛС, также владела почти половиной (47%) акций "Хаммарбю". 38-летний футболист приобрел 50% шведского филиала AEG и, таким образом, теперь владеет примерно четвертью клуба из Стокгольма."Хаммарбю" — фантастический клуб со страстными болельщиками, пользующийся большим уважением как в Стокгольме, так и во всей Швеции. Мне всегда нравился этот клуб и его болельщики, я впечатлен тем, что "Хаммарбю" делал в последние годы на поле и за его пределами", — заявил Ибрагимович.