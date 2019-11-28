Обвиняемый по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" признан невиновным

Бывший шеф отделения полиции Южного Йоркшира Дэвид Дакенфилд был оправдан по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.30 лет назад во время полуфинального матча Кубка Англии между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль" возникла давка, в результате которой погибли 96 человека, свыше 760 получили ранения.Дакенфилд в тот день был ответственен за безопасность на стадионе в Шеффилде, и только в июне 2017 года его обвинили в убийстве вследствие грубой неосторожности. Ранее виновными считали самих фанатов, с чем не были согласны родственники погибших."Ливерпуль" на официальном сайте опубликовал заявление в связи с решением суда и выразил благодарность семьям погибших, которые до последнего ищут справедливости.