Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

В четверг в Манчестере состоялся специальный ужин Ассоциации менеджеров лиги (LMA).На данном мероприятии главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола были включены в Зал славы LMA.Президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон вручили тренерам специальные серебряные салатницы.Напомним, "Ливерпуль" под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле "Манчестер Сити" дважды становился чемпионом Англии.