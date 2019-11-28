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Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

В четверг в Манчестере состоялся специальный ужин Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

На данном мероприятии главные тренеры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола были включены в Зал славы LMA.

Президент Ассоциации Гарет Саутгейт и член совета директоров, а также член Зала славы сэр Алекс Фергюсон вручили тренерам специальные серебряные салатницы.

Напомним, "Ливерпуль" под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле "Манчестер Сити" дважды становился чемпионом Англии.

Sport24


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Теги: Клопп Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль
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