Инфантино предложил создать лигу из 20 лучших клубов Африки

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал об идеи создания лиги, в котором будут выступать лучшие клубы Африки."Мы должны взять 20 лучших африканских клубов и поместить их в лигу Африки. Такая лига может принести как минимум 200 млн долларов дохода, что позволит ей войти в десятку лучших в мире", — заявил Инфантино.Инфантино хочет, чтобы миллиард долларов был инвестирован в строительство в каждой стране Африки стадиона, отвечающего стандартам ФИФА, и улучшить судейство."Мы возьмем лучших африканских рефери и заплатим им. Мы проведем деполитизацию и сделаем профессиональным судейство в Африке.Я хочу поднять африканский футбол на мировой уровень", — сказал глава ФИФА, слова которого приводит AFP.