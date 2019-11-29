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Инфантино предложил создать лигу из 20 лучших клубов Африки

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал об идеи создания лиги, в котором будут выступать лучшие клубы Африки.

"Мы должны взять 20 лучших африканских клубов и поместить их в лигу Африки. Такая лига может принести как минимум 200 млн долларов дохода, что позволит ей войти в десятку лучших в мире", — заявил Инфантино.

Инфантино хочет, чтобы миллиард долларов был инвестирован в строительство в каждой стране Африки стадиона, отвечающего стандартам ФИФА, и улучшить судейство.

"Мы возьмем лучших африканских рефери и заплатим им. Мы проведем деполитизацию и сделаем профессиональным судейство в Африке.

Я хочу поднять африканский футбол на мировой уровень", — сказал глава ФИФА, слова которого приводит AFP.

Sport24


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Теги: Инфантино ФИФА
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