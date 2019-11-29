Владельцы "Манчестер Сити" приобрели восьмой клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба "Мумбаи Сити"."Мумбаи Сити" станет восьмым клубом City Football Group. В собственности компании уже находятся "Манчестер Сити" (Англия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Иокогама Ф. Маринос" (Япония), "Торке" (Уругвай), "Жирона" (Испания) и "Сычуань Цзюню" (Китай)."Мумбаи Сити" выступает в индийской Суперлиге. В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в таблице турнира. В 5 матчах "Мумбаи" одержал 1 победу, 2 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.City Football Group принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.