Слуцкий: ситуация болезненная. "Витесс" постарается ее переломить

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата Голландии с "Херенвеном"."Мы много говорили с командой на этой неделе, все мы недовольны текущим положением вещей. Мы постараемся переломить ситуацию в ближайшем матче, потому что это болезненная для нас ситуация.Как я уже сказал, мы много говорили с игроками и искали решение. Свою реакцию мы должны показать на поле", - цитирует Слуцкого vitesseinside.nl.