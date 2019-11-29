Автобус с нигерийской командой был обстрелян грабителями, есть тяжело раненные

Согласно информации источника, инцидент случился сегодня, 29 ноября, около 13:30 по местному времени в штате Коги. Команда направлялась на матч 6-го тура чемпионата Нигерии с "Джигава Голден Старс". Недалеко от населённого пункта Локоджи автобус подвергся вооружённому нападению грабителей. В результате атаки огнестрельное ранение было нанесено водителю, несколько футболистов и членов тренерского штаба получили тяжёлые ранения. В настоящее время пострадавших доставили в медицинские учреждения.
В своём заявлении "Ифеани Убах" призвал руководство страны и Федерацию футбола Нигерии обеспечить надлежащую безопасность на дорогах, так как большинство команд отправляются на матчи на автобусах.
FC IFEANYI UBAH PLAYERS ATTACKED BY ARMED ROBBERS ALONG KABBA JUNCTION, NEAR LOKOJA, KOGI STATE. pic.twitter.com/8IBdmxxZc2— ?layink? Samuel (@_olayinka) November 29, 2019
"Чемпионат.сом"