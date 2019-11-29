Автобус с нигерийской командой был обстрелян грабителями, есть тяжело раненные

FC IFEANYI UBAH PLAYERS ATTACKED BY ARMED ROBBERS ALONG KABBA JUNCTION, NEAR LOKOJA, KOGI STATE. pic.twitter.com/8IBdmxxZc2 — ?layink? Samuel (@_olayinka) November 29, 2019

Автобус с игроками нигерийского клуба "Ифеани Убах" был атакован грабителями, сообщает Completesportsnigeria.Согласно информации источника, инцидент случился сегодня, 29 ноября, около 13:30 по местному времени в штате Коги. Команда направлялась на матч 6-го тура чемпионата Нигерии с "Джигава Голден Старс". Недалеко от населённого пункта Локоджи автобус подвергся вооружённому нападению грабителей. В результате атаки огнестрельное ранение было нанесено водителю, несколько футболистов и членов тренерского штаба получили тяжёлые ранения. В настоящее время пострадавших доставили в медицинские учреждения.В своём заявлении "Ифеани Убах" призвал руководство страны и Федерацию футбола Нигерии обеспечить надлежащую безопасность на дорогах, так как большинство команд отправляются на матчи на автобусах.