Капитан «Витесса» Брайан Линссен выразил сожаление об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).
«Я действительно тронут. Слуцкий — очень милый и честный человек. Это человек моего сердца. Мы не хотели, чтобы он перенёс такое. Его прощание с командой вызывает негативное чувство.
«Как Слуцкий попрощался с нами? Он сделал это очень аккуратно, очень шикарно. Леонид поблагодарил нас за всё и сказал, что мы всегда можем позвонить ему. Он сказал, что было здорово, что он работал с нами и помог приобрести лучшие качества», — цитирует Линссена Чемпионат со ссылкой на FOX Sports.
Команда российского специалиста проиграла пять последних матчей в чемпионате Нидерландов.
Капитан "Витесса": Слуцкий - человек моего сердца. Не хотели, чтобы он пережил такое
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