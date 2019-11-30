Назван возможный сменщик Леонида Слуцкого в "Витессе"

По информации издания Omroep Gelderland, главный кандидат на пост главного тренера "Витесса" после отставки Леонида Слуцкого - бывший игрок команды Эдвард Стюринг.



Напомним, что Слуцкий объявил об отставке после поражения от "Херенвена" (2:3). Оно стало для команды российского специалиста пятым подряд.



Стюринг выступал в составе "Витесса" с 1987 по 1998 год, а с 1999-го несколько раз работал в тренерском штабе клуба из Арнема. В прошлом сезоне Стюринг занимал пост помощника Слуцкого, но был переведён на должность скаута.