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В Нигерии грабители обстреляли автобус с футбольной командой. Есть убитый и раненые

Автобус, перевозивший нигерийскую футбольную команду, подвергся нападению вооруженных грабителей, в результате чего водитель транспортного средства был застрелен, а несколько игроков получили серьезные ранения.

Как сообщает BBC, ФК "Ифеани Убах" 29 ноября направлялся на выездной матч чемпионата Нигерии против клуба "Джигава Голден Старз". По пути клубный автобус был атакован из огнестрельного оружия. Это произошло в городе Локоджа, административном центре штата Коги. На появившихся в СМИ фотографиях видно, что одна пуля прошла через лобовое стекло автобуса.

В заявлении клуба говорится, что водитель автобуса был застрелен, а некоторые представители тренерского штаба и ряд игроков получили тяжелые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где в настоящее время проходят лечение.

Sport24.ru


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