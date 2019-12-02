Ван Дейк — о вручении "Золотого мяча": победитель будет, но проигравших нет

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча". Его обладатель определится сегодня, 2 декабря."У меня будет возможность посмотреть на это изнутри. Я буду там не без причины, и этим вечером не будет проигравших.Я горжусь тем, что оказался в такой компании, оказаться благодаря тому, как я играл в команде в прошлом году и сборной. Это просто повод для гордости, потому что немногие борются за "Золотой мяч".Победитель будет, но проигравших нет. Посмотрим, что получится", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.