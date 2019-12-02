Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подколол португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, не приехавшего на церемонию вручения "Золотого мяча" — 2019.
Роналду, который, судя по всему, знал, что награда в этом году ему не достанется, предпочел не явиться на церемонию. Перед началом торжества журналисты попросили ван Дейка прокомментировать отсутствие конкурента, а голландец в итоге дал понять, что не считает португальца реальным претендентом на победу:
"А он разве был претендентом на победу?" — цитирует ван Дейка Football Italia.
Отметим, что Роналду предпочел вместо церемонии в Париже посетить гала-вечер Кальчо в Милане, где он получил одну из наград. "Золотой мяч" — 2019 в итоге достался аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, ван Дейк стал вторым, а Роналду — третьим.
Sport24
Ван Дейк: а Роналду разве был претендентом на "Золотой мяч"?
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