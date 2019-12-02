Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева прокомментировала победу Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего футболиста мира 2019 года по версии France Football.
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины стал лауреатом "Золотого мяча" — 2019. Торжественная церемония вручения награды прошла 2 декабря в Париже. Для 32-летнего уроженца Росарио это шестой "Золотой мяч" в карьере, ранее Месси становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
"Как говорил один политик: никогда такого не было, и вот опять? Но я, честно, понимаю всех, кто хочет увидеть признание новых лиц на таком уровне, только что поделать, если мы живем в одно время с Лео Месси. Ни-че-го! Сама же очень рада за тезку своего сына и настоящего гения. Ах да, теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Лео или Криштиану, который мне постоянно задают. Могу просто кивать на табло, на котором стало 6:5 в пользу Месси. Еще один плюс", — сказала Лопырева в беседе с Sport24.
Лопырева: теперь мне будет проще отвечать на вопрос, кто круче — Месси или Роналду
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