Ван Дейк: я был близок к "Золотому мячу", но, к сожалению, есть такой игрок, как Месси

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч". Сам голландец занял второе место."Если быть абсолютно честным, я не верил, что буду претендовать на "Золотой мяч" до момента, когда действительно попал в число номинантов. Это многое говорит о моей карьере, легко не было. Я никогда не отказывался от своей мечты, поэтому приходилось много и усердно работать на этом долгом пути.К сожалению, есть пара таких игроков, как Месси, необычайных, фантастических футболистов. Шесть "Золотых мячей" — такое достижение нужно уважать. Я был близок, но также есть и человек, который был немного лучше.Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Это подталкивает меня работать еще больше, чтобы вернуться в следующем году", — цитирует ван Дейка Daily Mail.