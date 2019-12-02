"Золотой мяч": жена и дети Месси записали трогательное видео в честь лучшего футболиста мира

Семья нападающего "Барселоны" Лионеля Месси записала трогательное видео в честь вручения аргентинскому футболисту 6-го "Золотого мяча" в его карьере.

Церемония награждения "Золотой мяч — 2019" состоялась в Париже в понедельник, 2 декабря. После того как было объявлено, что лучшим футболистом года признан Месси, на экране включили видео, на котором жена Антонелла Рокуццо и трое детей поздравили 32-летнего нападающего с победой.У Месси трое мальчиков — 7-летний Тьяго, 4-летний Матео и годовалый Чиро. Тьяго и Матео присутствовали на церемонии. Видео было записано до церемонии. На нем Антонелла в компании всех троих детей поздравляет Лионеля с очередной наградой в карьере и говорит, что он является для нее примером и вдохновением. Тьяго отправил любимому папе воздушный поцелуй, Матео громко поздравил с гитарой в руках, а Чиро застеснялся и прижался к маме.