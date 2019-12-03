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Сестра Роналду ответила ван Дейку: Криштиану выиграл больше титулов, чем ты в свой лучший год

Катя Авейру, сестра форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, эмоционально ответила защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку на его заявления по ходу церемонии вручения "Золотого мяча".

По ходу церемонии ван Дейка попросили прокомментировать отсутствие Роналду на мероприятии. Голландский футболист в ответ пошутил: "А что, он был соперником?" Позднее сам ван Дейк уточнил, что это была шутка.

"Дорогой Вирджил, ты впервые пришел туда, где Криштиану был уже тысячу раз. Он трижды выигрывал чемпионат страны, где ты играешь уже много лет и все еще не добился победы. Криштиану был лучшим игроком и бомбардиром чемпионата страны, где ты играешь. И был на тот момент моложе тебя.

После этого Криштиану переходил в чемпионаты других стран и стал лучшим игроком в истории "Реала". Вирджил, тебе название "Реал Мадрид" ничего не напоминает? Эта команда тебя обыграла в финале, а Криштиану выиграл свой пятый кубок.

Вирджил, ты провел лучший год в своей карьере. Но даже за этот год Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Классно, да? Выиграй еще несколько титулов, а потом и поговорим. Тогда, может быть, мы сможем сесть за один стол и поговорить", — написала Авейру в инстаграме.

Sport24


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Теги: Роналду ван Дейк Золотой мяч
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