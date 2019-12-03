France Football опубликовал подробные детали голосования за "Золотой мяч"-2019.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который в итоге получил награду, набрал 686 очков. Он лишь на 7 баллов опередил голландца Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля", занявшего второе место — защитник набрал 679 очков. Третьим стал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (476 очков).
Это наименьший отрыв первого места от второго с 1996 года. Тогда Матиас Заммер в голосовании опередил Роналдо на 1 балл.
В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Реала" Лука Модрич. Он опередил Роналду, ставшего вторым, на 275 очков.
В 2019 году Месси провел 44 матча на клубном уровне, забив 41 гол и отдав 15 результативных передач.
Sport24
Месси лишь на 7 очков опередил ван Дейка в борьбе за "Золотой мяч"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»