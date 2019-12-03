Обладательница "Золотого мяча": Инфантино не говорил бы о гомофобии и расизме, если бы не я

Футболистка Меган Рапино, завоевавшая "Золотой мяч" в понедельник, в очередной раз высказалась о проблеме расизма и гомофобии в футболе."Президент США пишет обо мне твиты. Я, без сомнения, его раздражаю. Джанни Инфантино (президент ФИФА) не говорил бы о гомофобии и расизме, если бы я не вышла на сцену. Он уже долгое время не поднимал эти темы. Теперь он знает, что я здесь и я не одна. Мы не перестанем ему надоедать. Гласность заставляет ответственных людей реагировать. Наши требования равной оплаты труда, а также борьбы с расизмом и сексизмом легальны. "Золотой мяч" поможет мне достучаться до футболистов.Большие звезды избегают обязательств! Стерлинг и Кулибали хотя бы говорят об этом, потому что пострадали от расизма, но остальные? Я стараюсь ставить перед собой большие задачи и высказывать свое мнение. Меня не пугает беспокойство", - цитирует Рапино Get French Football News.