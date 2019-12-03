"Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за игрока "Интера"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу. Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.Конкурентом "горожан" в борьбе за 22-летнего бомбардира может стать "Барселона". СМИ на протяжении осени несколько раз сообщали об интересе каталонцев к Мартинесу.В контракте Лаутаро с "Интером" есть пункт о выкупе за €111 млн, но эта опция доступна только для клубов не из Италии. Руководство нерадзурри ведет переговоры с агентами Мартинеса о новом соглашении, в котором либо пропишут большую сумму отступных, либо уберут этот пункт. Нынешний контракт форварда с миланским клубом истекает летом 2023 года.В сезоне-2019/20 Мартинес провел за "Интер" 19 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.