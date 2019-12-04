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Друг Слуцкого: две неудачи Леонида связаны с одними и теми же обстоятельствами

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Фёдоров, близкий друг российского тренера Леонида Слуцкого, высказался о работе 48-летнего специалиста в "Халл Сити" и "Витессе".

"У "Витесса" и "Халла" много общего: оба клуба были с составами на один-два года. Каждый сезон всё сильно меняется. Но одно отличие было. В "Халле" был очень специфичный руководитель, а в "Витесс"» у Леонида Викторовича были рабочие и позитивные взаимоотношения с владельцем – Валерием Ойфом. Ойф не собирался его увольнять. У них были долгие разговоры о футболе, у Валерия всегда было уважение к Слуцкому. Но так или иначе получается, что две неудачи Леонида Викторовича связаны с одними и теми же обстоятельствами: радикальные изменения в составе и так далее. Он показал, что за год способен перестроиться, но всё же не может показать свои лучшие тренерские качества. И при этом нельзя сказать, что его работа в "Витессе" и "Халле" однозначно со знаком минус.

В "Халле" Слуцкий сколотил костяк команды, которая до сих пор держится в Чемпионшипе на среднем уровне. Даже в начале этого сезона там было шесть-семь футболистов, с которыми работал Слуцкий, которых он приглашал. И сейчас, несмотря на грустное прощание с "Витессом", можно сказать, что владелец не прогадал с приглашением Слуцкого.

До этого "Витесс" был шестым, стал пятым — это плюс 750 тысяч евро дохода, к слову. Пребывание Слуцкого оправданно хотя бы этим. Плюс была продажа Караваева, клуб заработал много. Продажа Караваева и его рост – полностью заслуга Слуцкого. Леонид Викторович может занести себе в актив, что улучшил такого игрока, как Эдегор, а это однозначно плюс для репутации", - цитирует Федорова "Чемпионат".


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Теги: Слуцкий Витесс
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