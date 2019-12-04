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Слуцкий ведет переговоры с греческим клубом

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в Греции.

По информации "БИЗНЕС Online", представители российского тренера ведут переговоры с руководством греческого клуба АЕК.

После отставки португальца Мигела Кардозу в конце августа с командой работает Никос Костеноглу. В трех последних матчах при нем бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Греции набрал 1 очко. После 12 туров АЕК занимает 5-е место, на 1 очко отставая от идущего 3-м клуба ОФИ. Лидируют в Греции "Олимпиакос" и ПАОК, от этих команд АЕК отстал уже на 10 очков.

На прошлой неделе Слуцкий подал в отставку с должности главного тренера голландского "Витесса".


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Теги: Слуцкий Витесс
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