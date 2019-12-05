Холанд может уйти из "Ред Булл Зальцбург" за 20 млн евро

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд может покинуть клуб в январское трансферное окно за небольшую сумму, сообщает Bild.Как сообщает источник, сумма отступных 19-летнего форварда в действующем контракте составляет € 20 млн. Норвежец стал самым желанным игроком в Европе в последние месяцы. На него претендуют "Реал", "Ювентус" и "Бавария". "Манчестер Юнайтед" также намерен приобрести игрока, однако отец Холанда считает переход в Премьер-лигу неправильным и преждевременным для его сына. Была информация о том, что английский клуб хочет приобрести Холанна уже в зимнее трансферное окно и отдать обратно в аренду в австрийский клуб.Эрлинг Холанд перешёл в "Ред Булл Зальцбург" в январе 2019 года из "Мольде". Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.