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Холанд может уйти из "Ред Булл Зальцбург" за 20 млн евро

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд может покинуть клуб в январское трансферное окно за небольшую сумму, сообщает Bild.

Как сообщает источник, сумма отступных 19-летнего форварда в действующем контракте составляет € 20 млн. Норвежец стал самым желанным игроком в Европе в последние месяцы. На него претендуют "Реал", "Ювентус" и "Бавария". "Манчестер Юнайтед" также намерен приобрести игрока, однако отец Холанда считает переход в Премьер-лигу неправильным и преждевременным для его сына. Была информация о том, что английский клуб хочет приобрести Холанна уже в зимнее трансферное окно и отдать обратно в аренду в австрийский клуб.

Эрлинг Холанд перешёл в "Ред Булл Зальцбург" в январе 2019 года из "Мольде". Сумма трансфера составила € 5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах австрийского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей и 4 результативных передач. В Лиге чемпионов на счету Эрлинга 8 голов в 5 встречах.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Холанд Ред Булл
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