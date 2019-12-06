Агент Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле назвал причины срыва переговоров бывшего тренера "Витесса" с греческий АЕКом.
"Да, это правда, что АЕК был заинтересован в Леониде. Конечно, мы выслушали их предложение, так как это большой клуб, но Леонид только что закончил тренировать "Витесс". Он должен всё обдумать, прежде чем принимать решение по следующему шагу в своей карьере", — сказал Эмиле в беседе с "Чемпионатом".
Напомним, Слуцкий объявил об уходе из "Витесса" после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с "Херенвеном" (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в "Москве", "Крыльях Советов", ЦСКА, сборной России и "Халл Сити".
Агент Слуцкого объяснил срыв переговоров с АЕКом
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