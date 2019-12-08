Итальянский специалист Массимо Каррера, возглавивший в воскресенье АЕК, пообщался с пресс-службой греческого клуба. Тренер заключил контракт до лета 2021 года.
"Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕК за то, что позволил мне прийти в большой клуб. За него я отдам душу и тело.
Я хочу команду, которая играет в футбол. Когда заканчивается матч, футболка должна быть потной. Хочу видеть страсть на стадионе. Думаю, это самое главное. Я хочу, чтобы игроки отдавали на поле все силы и до последней минуты оставались бойцами.
Будут ли фанаты АЕК меня любить так же, как болельщики "Спартака"? Моя цель — чтобы в Греции меня любили так же. Этого непросто добиться. В футболе говорить о победах всегда легче, чем их добывать. Но я в АЕК, потому что это серьезный и амбициозный клуб, желающий создать большую команду.
АЕК — великий клуб с богатой историей и множеством болельщиков по всей Греции. Я сделаю все, чтобы они были счастливы", - цитирует Карреру официальный сайт АЕК.
Sport24.ru
Первые слова Карреры в АЕК: хочу, чтобы в Греции меня любили так же, как в "Спартаке"
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