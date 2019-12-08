» » Первые слова Карреры в АЕК: хочу, чтобы в Греции меня любили так же, как в "Спартаке"

Первые слова Карреры в АЕК: хочу, чтобы в Греции меня любили так же, как в "Спартаке"

Итальянский специалист Массимо Каррера, возглавивший в воскресенье АЕК, пообщался с пресс-службой греческого клуба. Тренер заключил контракт до лета 2021 года.

"Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕК за то, что позволил мне прийти в большой клуб. За него я отдам душу и тело.

Я хочу команду, которая играет в футбол. Когда заканчивается матч, футболка должна быть потной. Хочу видеть страсть на стадионе. Думаю, это самое главное. Я хочу, чтобы игроки отдавали на поле все силы и до последней минуты оставались бойцами.

Будут ли фанаты АЕК меня любить так же, как болельщики "Спартака"? Моя цель — чтобы в Греции меня любили так же. Этого непросто добиться. В футболе говорить о победах всегда легче, чем их добывать. Но я в АЕК, потому что это серьезный и амбициозный клуб, желающий создать большую команду.

АЕК — великий клуб с богатой историей и множеством болельщиков по всей Греции. Я сделаю все, чтобы они были счастливы", - цитирует Карреру официальный сайт АЕК.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Каррера АЕК
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны в матче с "Ростовом"
Докампо - об уходе фанатов с трибуны: как мы говорим в Испании: болельщик всегда прав
Агент нападающего "Торпедо" Сергеева: мы ведем диалог со многими клубами, в том числе и с ЦСКА 1
Центр "Э" рассылает фанатам "Зенита" сообщения с разъяснениями задержаний болельщиков "Спартака"
Норманн: "Ростов" был сильнее и умнее "Спартака"
Такой "Спартак" и 30 минут смотреть невозможно. Оценки матча красно-белых с "Ростовом"
Тедеско: "Ростов" забил "Спартаку" 4 гола, попав 5 раз. Счёт несправедлив 25
Червиченко: у "Спартака" бездарно подобранный состав 2
"Сочи" объявил о назначении Федотова главным тренером команды 1
Белоголовцев: акция фанатов не даст результата, вышли люди в Москве - и хрен на них 1
Это вам не второй состав "Ростова"! Тедеско ошибся, и теперь "Спартак" десятый 4
Первые слова Карреры в АЕК: хочу, чтобы в Греции меня любили так же, как в "Спартаке" 4
"Ростов" со счетом 4:1 разгромил "Спартак" 92
ЦСКА сделал предложение "Торпедо" о переходе Сергеева в зимнее трансферное окно 2
Болельщики "Партизана" и софийского ЦСКА поддержали акцию "Фанат - не преступник!"
Ракитич готов остаться в "Барселоне" ради трофеев
"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя
Болельщики "Спартака" массово уходят со стадиона 40
"Шеффилд" одержал волевую победу над "Норвичем"
Сорокин: "Рубин" не должен находиться внизу таблицы
Могилевец: довольны, что отыгрались, но хотелось большего
Миладинович: мысли о ФНЛ? Нам это не нужно
Дюпин: в "Рубине" не думают о ФНЛ
Глушаков подвел итоги года: всем известная история выматывала
Матч против "Витесса" стал для Дика Адвоката 800-м в чемпионате Голландии. Это рекорд 3
"Сочи" дома сыграл вничью с "Рубином" 3
Министр спорта России считает бойкоты фанатов неправильной позицией 1
Габулов: бухгалтер представляет учредителей "Алании". Претензии к документации вызывают недоумение 3
"Спартак" - "Ростов": стартовые составы команд 13
Фанаты "Сочи" и "Рубина" покинули трибуны 4
Все новости