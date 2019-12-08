Месси приобрел квартиру в эксклюзивном жилом комплексе Майами за 5 млн долларов

Нападающий "Барселоны" стал владельцем недвижимости во Флориде.По информации Realtor, футболист приобрел квартиру стоимостью 5 миллионов долларов в фешенебельном высотном жилом комплексе, расположенном в Майами в районе Санни Айлс Бич. Цилиндрическая "башня" имеет высоту 60 этажей и находится в 30-ти метрах от океана. Апартаменты аргентинца располагаются на 47-м этаже.Всего в здании 132 квартиры, в каждой из которых три спальни и четыре ванные комнаты. Кроме того, квартиры оснащены индивидуальными лифтами для автомобилей, выполняющих функцию перемещения человека из машины в квартиру без необходимости переезда на парковку.Осенью сообщалось, что в будущем Месси может продолжить карьеру в "Интере" из Майами.Форвард провел за "Барселону" 702 матча и забил 617 голов.